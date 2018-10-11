Tuba Ergüzel kimdir, kaç yaşındaydı?
Özgün müziğin genç şarkıcılarından Tuba Ergüzel, intihar etti. 33 yaşında hayatını kaybeden Tuba Ergüzel’in hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Tuba Ergüzel kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Aslen Tuncelili olan Tuba Ergüzel, 1985 yılında dünyaya geldi. Cavit Mürtezaoğlu’ndan şan dersleri alarak müziğe başlamış ve halk müziği ve özgün müzikle ön plana çıkmıştı. 2 yaşındayken İstanbul’a gelen Tuba Ergüzel, eğitim ve öğretimini burada tamamladı. Küçük yaşlardan beri türk halk müziğine oldukça yatkın olması, okul hayatı boyunca tüm müzik faaliyetlerinde bulunmasını ve kendini geliştirmesini sağladı. Tuba Ergüzel, profesyonel müziğe atılmak isteyerek 2005 yılında Cavit Mürtezaoğlu’ndan şan dersi alarak Özgün Türk Halk Müziği ile ön plana çıkmıştır.
Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Davut Sulari ve Neşet Ertaş gibi birbirinden değerli ozanları örnek alan Tuba Ergüzel birçok sosyal sorumluluk projesine katılmış ve ödül almıştı.
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