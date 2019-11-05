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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında soruşturma

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Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında soruşturma

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı Ali Akın'ı darp etti.

Sabah'ın haberine göre ikili arasında çıkan kavga sonucunda burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.

KORUMALARI TUTTU EVİRGEN DAYAK ATTI

Ali Akın Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplarla karşılaştı. İkili arasında devam eden tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olanca iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı.

Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen hakkında soruşturma

İŞ ADAMININ BURNUNU KIRDI

Aldığı darbeler karşısında travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlendi.

 

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