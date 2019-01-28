Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e büyük destek!
Tuba Büyüküstün’le işletmeci aşkı Umut Evirgen, ilginç bir işbirliğine imza attı. Büyüküstün, yüksek lisans tezi için kısa film çeken sevgilisinin projesinde başrolü üstlenip ona destek verdi.
FESTİVALE GİDECEK...
İstanbul'da çok sayıda mekanın işletmeciliğini yürüten Evirgen, bir yandan da Sinema-TV alanında yaptığı yüksek lisansın bitirme tezi için kısa film çekti.Takvim'in haberine göre Büyüküstün, filmin başrolünü üstlendi. Evirgen'in bitirme tezi için hazırladığı kısa filmi beğenen ikili; projeyi festivallerde gösterime sokmaya karar verdi. Aşkının yönetmenlik yeteneğine hayran kalan ünlü oyuncu, Evirgen'i bu konuda yüreklendirdi. Umut Evirgen, ünlü oyuncuyla işbirliğini sinema dünyasına da taşımış oldu..
EŞİNE DE AYNI DESTEĞİ VERMİŞTİ
Aşkı Umut Evirgen'in bitirme tezi için yönettiği kısa filmde yer alarak işletmeciye destek veren Tuba Büyüküstün, aynı hamleyi Onur Saylak'la evliyken de yapmıştı. Güzel oyuncu, Saylak'ın yönettiği ve uluslararası festivallerden ödülle dönen 'Daha' filminin de başrolünü üstlenmişti..
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