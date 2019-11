Tuba Büyüküstün ve kızlarından Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

'Her Çocuk İçin Her Hak' etiketiyle bir video yayınlayan Büyüküstün, altına da şu mesajı yazdı; Her çocuk için her hakkı istiyoruz! Israr ediyoruz. Yaşam hakkı! Eğitim alma hakkı! Temiz yemek yeme hakkı! Temiz suya ulaşma hakkı! Yaşama hakkı! Çocukluklarını yaşama hakkı! Oyun oynama hakkı! En önemlisi MUTLU OLMA HAKKI! Bize katılın.