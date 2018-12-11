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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.12.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla buluştu

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Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla buluştu

Oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, "Müzede Bir Gün" etkinliği çerçevesinde Suriyeli çocuklarla bir araya geldi. (AA)

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı.

Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün'ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da yer aldı.
Etkinlik, oyuncu Büyüküstün'ün çocuklar eşliğinde Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile sanatçı Mehmet Bayraktar'ın "Hayat Böyle Bir şey" isimli resim sergisini ziyaretiyle başladı.

Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla buluştu

Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi.
- "Çocukların hayatına renk katmaya çalışıyoruz"
Büyükelçi Berger, her zaman çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bugün de çocuklarla, UNICEF ile boyama çalışması etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydetti.
Bu tarz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Berger, "Bu boyama aktivitesiyle çocuklarımızın hayatına renk katmaya çalıştık. Onlar için en önemli şey eğitimleri ve okula gidebilmeleri. Biz bunun için çalışıyoruz." dedi.
Tuba Büyüküstün Suriyeli çocuklarla buluştu

Berger, bu çalışmalarda Türkiye'nin de her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise bu tarz etkinliklerin, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmasına ve onların kendi yeteneklerini görmesine imkan tanıdığını söyledi.
Duamelle, "Suriye'deki çocuklarımız hayata zor bir başlangıç yaptı. Burada ASAM ve AB gibi ortaklarımız ve Türkiye'nin de desteğiyle onlara daha iyi fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. En önemlisi çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışmamız." diye konuştu.
Müzede Bir Gün etkinliği, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Hazirandan bu yana her ay düzenlenen Müzede Bir Gün, yüzlerce Türk ve Suriyeli çocuğun kaynaşmasına imkan sağlıyor.

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