Tuba Büyüküstün:Hayatımın en zor dönemiydi
Geçtiğimiz yıl oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile evliliğini sonlandıran güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, bir dergiye verdiği röportajda o döneme dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Tuba Büyüküstün 2011 yılında evlendiği Onur Saylak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları oldu.
Biten evliliği ile ilgili sessiz kalan Büyüküstün, ilk kez Marie Claire Dergisi'ne konuştu.
"HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİYDİ"
Büyüküstün, "O süreci yaşamak çok zordu. Kimse boşanacağını düşünerek biriyle evlenmiyor. Hayatımın en zor dönemiydi" itirafında bulundu.
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