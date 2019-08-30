Truvalı Nükhet
Kafamıza hep kırmızı kostümlerle kazınsa da, bence Nükhet Duru’ya en çok yakışan renk beyaz. Harbiye konserindeki elbisesi bunun güzel bir kanıtı.
Nükhet Duru da içten içe çok seviyor olmalı ki, seneler içinde farklı tarzlarda da olsa beyazı hep sahneye taşımış. Sonuçlar hep başarılı.
Aslında beyaz giymek hiç kolay değildir. En kötü özelliği, insanı olduğundan kilolu gösterir.
Ancak şarkıcının elbisesindeki bel ve dekoltesindeki drapeler böyle bir olasılığı eliyor. Yalın ve şık.
Tacı işin içine biraz “Truvalı Helen” havası katmış; yakışır. Herkesin mekanın sahibi olduğunu iddia ettiği bu günlerde, sahnede bir prenses edasında.
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