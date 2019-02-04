Tribünde eşini destekledi
PELİN Karahan, eşi Bedri Güntay’ın da forma giydiği Kavacıkspor’un şampiyonluk maçını izledi.
İstanbul Süper Amatör Lig 7. grubunda mücadele eden Beykoz temsilcisi Kavacıkspor önceki gün Kartaltepespor ile karşı karşıya geldi.
15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda oynanan maçı oğluyla birlikte izleyen Pelin Karahan, takımın kaptanı olan eşi Bedri Güntay için tezahürat yaptı. Maç sonunda Kavacıkspor için şampiyonluk töreni de düzenlendi. Pelin Karahan törende eşi Bedri Güntay ile beraber takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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