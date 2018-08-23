Toron Karacaoğlu kimdir? Cüneyt Arkın filmlerini seslendirmişti...
Son olarak 'Beyaz Melek' filminde rol alan ünü tiyatrocu ve ses sanatçısı, Toron Karacaoğlu, 87 yaşında dünyaya veda etti. Vefat haberlerinin ardından Toron Karacaoğlu'nun hayatı ve projeleri yeniden gündeme geldi. Peki, Toron Karacaoğlu kimdir?
alkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendiren Toron Karacaoğlu, Altın Portakal Sinema Emek Ödülü’ne layık görülmüştü. İşte Toron Karacaoğlu'nun hayatına ilişkin diğer bilgiler...
Aslen Bursalı olan Toron Karacoğlu 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya geldi. 1947 yılında tiyatroya duyduğu ilgi nedeniyle İstanbul'a gelen Toron Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol alan gelen Toron Karacaoğlu, 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.
1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.
Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.
FİLMLERİ
Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG
Yorumları Göster
Yorumları Gizle