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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
23.08.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Toron Karacaoğlu kimdir? Cüneyt Arkın filmlerini seslendirmişti...

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Toron Karacaoğlu kimdir? Cüneyt Arkın filmlerini seslendirmişti...

Son olarak 'Beyaz Melek' filminde rol alan ünü tiyatrocu ve ses sanatçısı, Toron Karacaoğlu, 87 yaşında dünyaya veda etti. Vefat haberlerinin ardından Toron Karacaoğlu'nun hayatı ve projeleri yeniden gündeme geldi. Peki, Toron Karacaoğlu kimdir?

alkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendiren Toron Karacaoğlu, Altın Portakal Sinema Emek Ödülü’ne layık görülmüştü. İşte Toron Karacaoğlu'nun hayatına ilişkin diğer bilgiler...

Aslen Bursalı olan Toron Karacoğlu 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya geldi.  1947 yılında tiyatroya duyduğu ilgi nedeniyle İstanbul'a gelen Toron Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol alan gelen Toron Karacaoğlu, 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

FİLMLE

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG

 

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