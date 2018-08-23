Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti
Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.
87 yaşındaki Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu: 'Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi.'
Toron Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.
Usta sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.
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