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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
08.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Koruma talebinde bulundu

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Koruma talebinde bulundu

Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Tanrıyar’ın koruma talebini reddetti.

‘Anne olması engellenmektedir’

Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, ‘Uçankuş’ adlı sitede yapılan haberlerden dolayı psikolojik şiddete uğradıkları gerekçesiyle Şubat ayında Can Tanrıyar’a yönelik şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmışlardı. Çiftin avukatı karara yönelik, “Seren Serengil’in çocuk sahibi olabilmesi için son senesidir. Bu tarz haberlerin neden olduğu strese bağlı olarak sürekli kanama geçirmekte ve anne olması bile engellenmektedir” demişti.

Konuta yaklaşmama kararı çıkmıştı

Mahkeme Can Tanrıyar’ın 4 ay süreyle Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek’e hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve konuta yaklaşmamasına yönelik karar vermişti.

Daha öncesinde de koruma kararı çıkartmıştı

Serengil ve eşi İpek’in ardından Can Tanrıyar da koruma kararı istemek amacıyla mahkemeye başvurdu. Seren Serengil’e yönelik koruma kararı almak isteyen Can Tanrıyar, mahkemeye sunduğu dilekçede daha öncesinde de Seren Serengil’e yönelik İstanbul 14. ve 22. Aile Mahkemeleri tarafından koruma kararı çıkartıldığını vurguladı.


‘Toplum önünde küçük düşürdü’

Can Tanrıyar, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde, “Seren Serengil’in sürekli Can Tanrıyar’a hakaret etmekte, aşağılamakta, küçük düşürmekte, uyuşturucu bağımlısı suçlamasında bulunmaktadır. Ayrıca ‘satılık varoşlar’ diye paylaşımda bulunmuştur. Uyduruk site sahibi, sen kimsin, her yerden kovulan, zavallı gibi kelimelerle Can Tanrıyar’a hakaret etmiş ve toplum önünde küçük düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.

‘Tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz’

Seren Serengil’in hakaretlerinin sürekli olduğu belirtilen dilekçede, “Seren Serengil her gün sistematik olarak hakaretlerine devam etmektedir. Yine Can Tanrıyar’a ‘it köpek, parasını pulunu şerefini kaybetmiş şerefsiz, eski eşine takıntılı, onun bunun harçlığı ile yaşayan’ gibi sözlerle hakaret etmeyi sürdürmüştür. 9 Ocak 2019 tarihli paylaşımında ‘kokainman kuş’ demiştir. Can Tanrıyar’a sözlü şiddet uygulayan Seren Serengil hakkında tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Talep reddedildi
Mahkeme, öncesinde iki defa tedbir kararı aldıran Can Tanrıyar’ın Seren Serengil’den korunma talebini reddetti. Mahkeme ret gerekçesi olarak, Can Tanrıyar’ın bu talebinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olmadığını belirtti.

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