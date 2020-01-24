Tomris 10 Nisan’da vizyonda
TÜRK tarihinin ilk kadın hükümdarı Saka Kraliçesi Tomris Hatun’un hayatını konu alan 2019 yapımı “Tomris” filmi ülkemizde de vizyona girecek.
Kazakistan yapımı “Tomris”in Türkiye yayın hakları, Siyah Beyaz film şirketi tarafından satın alındı. CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 10 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak filmin ilk fragmanı önceki gün Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Akan Satayev’in oturduğu “Tomris”, Saka Türkleri’nin başına geçerek Pers İmparatorluğu’nu yenen Tomris Hatun’un hayatını ve zaferlerini beyazperdeye taşıyacak.
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