Deniz Akkaya: Tom Cruise ile aynı iğneyi yaptırıyorum!
Beyaz TV'de yayınlanan Mertçe Sohbetler'in konuğu olan Deniz Akkaya'dan ilginç açıklamalar.
EFE ÖNBİLGİN KIZI AYŞE'Yİ 5 YILDIR BİR KERE BİLE GÖRMEDİ
Eski eşi Efe Önbilgin'in çok kötü bir baba olduğunu belirten Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in kızı Ayşe'ye yüklü miktarda nafaka borcu olduğunu ama asıl önemlisi Efe Bey'in kızını 5 senedir bir kez bile görmediğini belirtti.
TOM CRUISE'LA AYNI İĞNEYİ YAPTIRIYORUZ
Yaptığı spor dışında sağlığını ve fiziğini korumak için çok para harcadığını söyleyen ünlü model, her ay hacamat ve ozon tedavisi yaptırdığını belirtti.Yıllardır yaşlanmayan düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile aynı ''Growth'' (Büyüme Hormonu')iğnesini yaptırdığını söyleyen Deniz Akkaya, bu iğne tedavisinin çok etkili olduğunu belirtti.
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