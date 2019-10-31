Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyata alındı
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyat oldu.
2. Sayfa'nın haberine göre, Efehan kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Yapılan ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DERMOİD KİST NEDİR?
Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır. Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.
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