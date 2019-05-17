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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva kimdir?

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Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva kimdir?

Model Günay Musayeva, oyuncu Tolga Karel ile 4 yıllık bir evlilik sürecinden sonra ayrılmıştı. İkili yıllar sonra birbirleri hakkında yaptıkları iddialarla gündeme geldi. Peki, Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva kimdir?

Türkiye’nin Tolga Karel’in eski eşi olarak tanıdığı Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde dünyaya geldi. 2010 Best Model Azerbaycan birincisi oldu ve Bulgaristan'da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinciliği elde etti.

Bir sinema filminde ve birçok reklam filminde oynayan Günay Musayeva, Ezel dizisinde oynadı. 19 Nisan 2013 tarihinde "Tiyatro Yok Ki" tiyatro gurubunun Aşk-ı Mecnun isimli tiyatro oyununda rol aldı. 2013'te Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacısına katıldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z. filminde yer aldı, 2014'de Beyaz Karanfil dizisinde oynadı. Günay Musayeva, 29 Ağustos 2011 tarihinde Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit'te evlendi. Çiftin 18 Nisan 2012 tarihinde Cihangir Can adında bir çocukları oldu. 2015 yılında boşanan ikili, yıllar sonra birbirleri hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Günay Musayeva, eski eşinin çocuğunu görmediğini, nafakasını ödemediğini iddia ederken; ABD’de yeni bir hayat kuran Tolga Karel ise eski eşinin kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu ifade etti.


 

 

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