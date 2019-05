Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva kimdir?

Türkiye’nin Tolga Karel’in eski eşi olarak tanıdığı Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde dünyaya geldi. 2010 Best Model Azerbaycan birincisi oldu ve Bulgaristan'da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinciliği elde etti.



Bir sinema filminde ve birçok reklam filminde oynayan Günay Musayeva, Ezel dizisinde oynadı. 19 Nisan 2013 tarihinde "Tiyatro Yok Ki" tiyatro gurubunun Aşk-ı Mecnun isimli tiyatro oyununda rol aldı. 2013'te Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacısına katıldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z. filminde yer aldı, 2014'de Beyaz Karanfil dizisinde oynadı. Günay Musayeva, 29 Ağustos 2011 tarihinde Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit'te evlendi. Çiftin 18 Nisan 2012 tarihinde Cihangir Can adında bir çocukları oldu. 2015 yılında boşanan ikili, yıllar sonra birbirleri hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Günay Musayeva, eski eşinin çocuğunu görmediğini, nafakasını ödemediğini iddia ederken; ABD’de yeni bir hayat kuran Tolga Karel ise eski eşinin kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu ifade etti.