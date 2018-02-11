Tolga Karel 20 aydır nafaka ödememiş

Tolga Karel ile ünlü manken Ganay Musayeva 3 yıl önce Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı boşandı. Mahkeme 6 yaşında olan müşterek çocuğun velayetini anneye verdi. Mahkeme, boşanma protokolü gereği evlilik birliği içinde ortak evde kullanılan 2 plazma tv, ses sistemi, çamaşır makinesi ve piyanonun Günay Musayeva’ya bırakılmasını, ayrıca 40 bin lira tazminatın Musayeva’ya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Tolga Karel’in müşterek çocuğa aylık 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

“ÇOCUĞUM HASTA”

Tolga Karel, Günay Musayeva’dan boşandıktan kısa bir süre sonra Amerikalı model Sarah Margaret Scott’la evlendi. Günay Musayeva da aylık 500 liralık iştirak nafakasının yetmediğini iddia ederek nafakanın aylık 5 bin lirayı yükseltilmesi için Tolga Karel’e bir dava daha açtı. Musayeva dava dilekçesinde, “Davalı ABD’li eşine 20 bin dolara pırlanta yüzük aldı, düğün için 90 bin dolar harcadı. Helikopter kiralayıp lüks tatillere götürdü. Benim çocuğumun ise doğuştan gelen konuşamama hastalığı var. Davalı bu kadar lüks içinde yaşarken çocuğu için 500 lira nafaka ödemesi akla, vicdana ters” dedi.

20 AYLIK NAFAKAYI ÖDEMEDİ

Günay Musayeva da Ekim 2017 tarihine kadar biriken iştirak nafakası borcu için eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Mart 2016- Ekim 2017 tarihleri arasında aylık 500 liradan toplam 20 aylık iştirak nafakası borcu için Tolga Karel’i icraya verdi. Masraflarıyla 12 bin 698 lira tutan iştirak nafakası alacağı için İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’ne başvuran Günay Musayeva, eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

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