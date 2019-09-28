Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı
BEŞİKTAŞ’ta forma giyen Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı uzun bir aradan sonra “Evlat” adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönüyor.
Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı. Ovalı’nın Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ın birlikte rol aldığı “Evlat”, 4 Ekim’de Zorlu PSM’de perde açacak.
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