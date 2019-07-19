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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Ünlü tiyatrocu Tuncer Cücenoğlu'na veda

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Ünlü tiyatrocu Tuncer Cücenoğlu'na veda

Dün 75 yaşında hayata veda eden oyun yazarı, oyuncu ve yönetmen Tuncer Cücenoğlu için Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri, tören boyunca Tuncer Cücenoğlu'nun naaşının başında saygı nöbeti tuttu.
Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Tuncer Cücenoğlu'nun sadece ŞehirTiyatroları ve Devlet Tiyatroları'nın değil Türkiye'nin yazarı olduğunu ifade etti.
Usta yazarın Türk tiyatrosunun gelişimi ve dünyaya tanıtımı için çok emekler verdiğini belirten Kurt, şunları söyledi: "Hem yurt içinde hem yurt dışında oyun yazarı olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Yurt dışında tanınan birkaç yazarımızdan biridir. Bıraktığı eserler her daim yaşayan eserler olarak Türk tiyatrosunda yerini alacaktır. Çok üzgünüz çünkü biz Devlet Tiyatroları olarak onun 50. yılına hazırlanıyorduk, her dönem eserleri oynamıştır, oynamaya da devam edecek."
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Cücenoğlu ailesine başsağlığı dileyerek, Tuncer Cücenoğlu’nun vefatının Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Ünlü tiyatrocu Tuncer Cücenoğluna veda

Uygur, Şehir Tiyatroları'nın bu sezon yazarın "Matruşka" isimli oyununu sahnelediğini ve gelecek sezon da sahnelemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "İyi ki Matruşka'yı oynuyoruz. Ardında inanılmaz eserler bıraktı. Onu hep böyle hatırlayıp, hatırasını yaşatmaya çalışacağız. Buradan onu yolcu etmek bizim için bir onurdur, mekanı cennet olsun." dedi.
 "Bir 5 sene daha istiyorum"
Sanatçının eşi Aygül Cücenoğlu, usta yazarın tüm dünya tarafından tanınıp bilindiğine işaret ederek, "Hep 'Bir 5 sene daha istiyorum.' diyordu, 'Yapacaklarım çok, onları yapmam lazım.' diyordu ama olmadı. Kızlarım ve oğlumla onu yaşatacağız, yaşatmak istiyoruz. Hepinizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Sanatçının yeğeni oyuncu ve müzisyen Cem Cücenoğlu ise ilk profesyonel oyunculuğu 1999 yılında amcasının kaleme aldığı "Matruşka" isimli oyunla yaptığını belirterek, "Amcam her zaman bütün akrabalarının ve tanıdıklarının iyi yerlere gelmesini isterdi. Benim şu an bulunduğum konumum neyse sevgili amcam Tuncer Cücenoğlu sayesindedir." şeklinde konuştu.
Ünlü tiyatrocu Tuncer Cücenoğluna veda

Cem Cücenoğlu, usta oyun yazarının bu ülkenin geleceği ve aydınlık bir Türkiye için eserler bıraktığına dikkati çekerek, Cücenoğlu isminin Türk tiyatrosu var olduğu sürece yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.
Tuncer Cücenoğlu, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Tuncer Cücenoğlu kimdir? 
Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Cücenoğlu'nun eserleri, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelendi. Cücenoğlu, 2011'de 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.

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