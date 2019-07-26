Timuçin sahnede!
“Müslüm” filminde oyunculuğu kadar yorumculuğuyla da beğeni toplayan Timuçin Esen, önceki akşam Çeşme’de düzenlenen bir etkinlikte konser verdi.
Çeşme’de konser verdi
Vodafone Red’in kullanıma sunduğu “Red First”, Çeşme’deki Cove Beach’te düzenlenen partiyle tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini buluşturan gecenin sürprizi Timuçin Esen oldu. Esen orkestrasıyla sahneye çıkarak konser verdi.
Gürses’ten Tatlıses’e
Sanatçı “Müslüm” filminde hayat verdiği Müslüm Gürses’ten “Taşa Verdim Yanımı”, kendi albümü “Mayhoş”tan “Kıyasıya”, İbrahim Tatlıses’ten “Mutlu Ol Yeter” ve Cem Karaca’dan “Resimdeki Gözyaşları” şarkılarını seslendirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle