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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum' Ceylan'ın yeğeni Nazlı Arkan yoğun bakımda!
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Magazin
22.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

'Teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum' Ceylan'ın yeğeni Nazlı Arkan yoğun bakımda!

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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, hastaneye kaldırıldı . Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

'Teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum'

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceylan, şunları söyledi:

"Pankreas iltihabı ile hastaneye kaldırıldı. İltihap bütün vücuda yayıldığı için ciğerleri su topladı. Ciğerlerinden su çektiler. Bir yer yapılıyor, bir yer bozuluyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Herkesten dua istiyoruz. Daha 25 yaşında. Allah onu bize bağışlasın. Bu mübarek günde, durumu çok kritik. Doktorlar 'durumu kritik, Allah'tan umut kesilmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz' diyorlar. Önümüzü göremiyoruz diyorlar. Genç olduğu için vücut direnci dayanacak diyoruz. Birkaç aydır karın ağrısı çekiyormuş. Annesi üzülmesin diye söylememiş. Doktora da gitmiş. Hastaneye yatmadan önce de doktoru ona 'sakın bir şey yiyip içme' demiş. En son bayıldı, hastaneye gittik. Devamlı bir şey çıkıyor. Öğrendim ki pankreas bütün organların sigortasıymış. Dua istiyorum. Yer gök dua ile. Rabbim onu bize bağışlasın. Yoğun bakıma girdim 'teyze beni kurtar, ölmek istemiyorum' dedi. Ne gece ne gündüz, ne olduğumuzu bilmiyorum. Bekliyoruz ama neyi bekliyoruz bilmiyorum. Dua edin. Kur'an kursunda hatim indirenler var. Allah duysun sesimizi inşallah."

Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı.

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