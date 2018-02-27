Teşekkürler Kerem

◊ Bir birliktelikte birbirine ilham vermek, paylaşmak, öğrenmek, birbirini yüceltebilmek ve birlikte yükselebilmek çok önemli. Ben bu konuda çok şanslıyım. Kerem’le bu kadar zor bir sektörde bunu çok iyi becerebildik.



◊ Her ilişki kişiyi değiştirir, ben de Kerem’le değişmişimdir. Öncelikle bana bir kadın olarak kendimi çok değerli hissettirdi. Bunun için ona teşekkür ederim. Önceliklerimin farkına varmama sebep oldu, telaşımı ve paniğimi azalttı.



