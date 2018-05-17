Tersine dünya
Umut Oğuz, herkesten habersiz evlendiği eşi Sevilay Oğuz’a nikahtan sonra evlenme teklif etmişti. Oğuz, şimdi de eşini ailesinden istemeye gidiyor.
Yeni evliler alışverişte
Umut Oğuz, geçen ay evlendiği, evlendikten bir hafta sonra da tiyatro sahnesinde evlenme teklif ettiği Sevilay Oğuz’la önceki gün Nişantaşı’nda alışverişteydi. Eşiyle City’s’deki mağazaları dolaşırken muhabirlerle karşılaşan Oğuz, şunları söyledi:
Düğün kasımda olacak
“Sevilay’la ani bir karar aldık, herkesten gizli evlendik. Öncesinde evlenme teklif etmemiştim, onun için sonra sahnede sürpriz yaptım. Önümüzdeki hafta da ailesinden istemeye gideceğim. Kasımda düğün olacak. Aşkın keyfini sürüyoruz.”
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