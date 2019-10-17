Teoride iyi pratikte kötü
Bade İşçil’in bu vasat kombini, yıldızın ışığını kırmızı halıda söndürmüş...
O Türkiye’nin en zarif kadınlarından... “Ne giyse yakışır” denenlerden...
Hâl böyleyken üzerinde bir tasarımın kötü durması zor bir ihtimal.
İşçil’in ceket-şort-çizme kombini bir şekilde bunu başarmış. Nedenine gelince...
Seçtiği kombin teoride iyi ancak pratikte kötü. Smokin ceket içine transparan bluz sofistike bir seçim olabilirdi. Ancak oyuncunun sutyen seçimi o kadar kötü ki, garip ve zorlama duruyor.
Burnu demode çizmeleri ve her yerde bulunabilecek şortu da “ehhh” dedirtecek tatta...
İkinci konumuz: Bir gece kulübüne ya da partiye giderken giyilebilecek bir kombini, film galasının kırmızı halısına taşımak neden?
İşçil’in vasatın altındaki bu tarzı, bol yıldızlı bir gecede parlamasına yetmiyor ne yazık ki...
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