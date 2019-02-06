Telif yasasına destek
GÜLŞEN, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema sektöründen sonra müziğe el atacağı haberlerini yorumladı.
Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile Bebek’te görüntülenen şarkıcı, Bakanlığın telif yasası hazırlamasına sıcak baktığını belirtti:
“Üreten tarafta olduğumuz için işin telif yasaları ile ilgili her gelişme bizi çok mutlu ediyor.” Gülşen’in sözlerine destek veren eşi Ozan Çolakoğlu da “Üreten taraf telifleri hakkı ile almazsa yaptığı işin kalitesi düşüyor. Hakkı olan telifi doğru düzgün alırsa belki sadece 10 şarkı yapacak ama çok güzel 10 şarkı yapacak” diye konuştu.
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