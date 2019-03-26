Telefonda kıskançlık kavgası!
İvana Sert, 3 yıl aşk yaşadığı Can Çelebi’den, Aralık 2018’de ayrılmıştı. Ocakta motosiklet tasarımcısı, Tarhan Telli ile aşk yaşamaya başladı.
İvana Sert işleri nedeniyle Dubai’de bulunan Tarhan Telli ile telefonda tartışmış. Kavga sebebi; kıskançlık. Tarhan Telli, İvana Sert’in sürekli yanında olmasını istemiş.
İvana bunu kabul etmemiş. Çiftin küslüğü 3 gün önce bitmiş. Bu arada İvana Sert eski sevgilisi Can Çelebi’nin, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını duymuş. Şu yorumu yapmış: İkisi de güzel insanlar, mutlu olsunlar.
Berrak Tüzünataç ile Can Çelebi 22 Mart’ta gittikleri Almanya Düsseldorf’dan dün döndü. (Posta)
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