Bu fotoğraf Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'e servet kazandırdı!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddia edildi. “Binbir Gece” dizisinin 2008 yılında seyirciyle buluştuğunun anlatıldığı dilekçede, “Davalı inşaat şirketi, dizinin final bölümünün kendi projelerinde çekileceğini ilan etti. Proje kapsamında müvekkillerimiz Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in fotoğrafları izinsiz kullanıldı. Bu nedenle müvekkilimizin fotoğraflarını izinsiz kullanan davalı inşaat şirketi ortaklığına, 2008 yılında 200’er bin lira maddi, 50’şer bin lira manevi olmak üzere 500 bin liralık tazminat davasını açmış bulunmaktayız” denildi. 10 yıldır süren dava, tam 3 kez Yargıtay’a gidip geldi. Bu sırada ünlü çift, dava dilekçesini ıslah ederek (arttırmak, düzeltmek, iyileştirmek) 1 milyon liraya yükseltti.



10 YILDIR DEVAM EDİYORDU



Davanın karar duruşmasına, davacı Halit Ergenç-Bergüzar Korel çiftinin avukatı ile davalı inşaat şirketi ortaklığının avukatı katıldı. Ünlü çiftin avukatı, “Davanın zaman aşımına dolmasına imkan yoktur. Haksız rekabettir, uzamış zaman aşımı mevcuttur. Islah talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalılar vekili ise davanın reddini istedi. Davayı kabul eden mahkeme, davacı oyunculara ait fotoğrafların davalı inşaat şirketi ortaklığı tarafından izinsiz olarak reklam ve tanıtımlarda kullanıldığına karar verdi. Mahkeme davalı inşaat şirketi ortaklığının, Bergüzar Korel’e 450 bin lira maddi, 50 bin lira manevi, Halit Ergenç’e de 450 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon liranın, 3 Haziran 2008 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

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