Tek geçerim (Gülşen)

Giydiğiniz kıyafetle, yapılan styling’le bir bütünlük gerektirir.

Sahneye çıktığı ilk anda, daha şarkıyı söylemeden, kıyafetiyle, vücut diliyle kitleyi büyümeli sanatçı.

O yüzden Beyonce, Madonna, Rihanna gibi dünya starlarını gördüğümüz anda ağzımız açık kalıyor.

Bizde bunun matematiğini en iyi Gülşen çözdü.

Seksiliğiyle, sahnedeki duruşuyla, her sahnesi için ayrı ayrı çalıştığı styling’iyle kendisini tek geçiyorum.

Keşke diğer tüm popçular, Madonna veya Rihanna’nın kostümlerini kopyalamak yerine kendine has tarzı olan Gülşen’i örnek alsa.