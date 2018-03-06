Tebligat ulaştı...Arif Sağ hastanelik oldu

Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamış bu atamaların ardından görevden alınan eski yönetim kurulu bu karara tepki göstererek sert bir açıklama yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler ardından Mesam yönetimine gelip görevden alındıklarını bildiren tebligatların kendilerine ulaşmadığını ve halen yönetimde olduklarını söyleyen üyeler Cahit Berkay’ın öncülüğünde Mesam’ın ofisinin olduğu Şişli’deki yönetim binasına geldiler.

İçeri girdikleri sırada kayyumun kendilerine verdiği tebligatları alıp her hangi bir tartışma yapmadan ofisten ayrılan yönetim kurulu üyeleri ortak bir açıklama yapıp dün açıklanan basın bildirisini okuyarak yaşanan gelişmelere tepki gösterdiler.

Arif Sağ üzüntüden hastanelik oldu

Yönetim kurulu adına söz alıp kendilerine görevden alındıklarına dair tebligatların verildiğini belirten Cahit Berkay, Arif Sağ’ın yaşanan bu gelişmeler ardından üzüntüden hastaneye yattığını söyledi. Berkay, ‘Arif Sağ yaşanan bu el çektirme çalışması sonucu rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır, önceki gün gittiği acil servisten odasına alınmış ve tedavisi sonrası evine gitmiştir. durumu iyidir ama bütün bu yaşadığı gelişmeler kendisini hastaneye düşecek hale getirmiştir’ dedi.

Cahit Berkay öncülüğünde önceki gün yapılan basın açıklamasını yeniden okuyan ve görevden alındıkları tebligatlarını basına gösterip dağılan üyeler, hemen hukuki mücadeleye başlayacaklarını ve bu alınan kararlara tedbir kararı alacaklarını belirtti. ‘Fikir ve sanat eserleri mahkemesi ve bölge idare mahkemesine başvurarak hukuki mücadelemize devam edeceğiz’ diyen Berkay ve beraberindeki üyeler ardından Mesam merkez ofisinden ayrıldılar.

Cahit Berkay’ın yeniden okuduğu açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 05 Mart 2018 tarihli yazı ile 18 Mart 2018 günü yapılacak olan MESAM Genel Kurulu'nun ertelenmesi ve genel kurul yapılana kadar mevcut yönetim kurulumuzun tedbiren işten el çektirilmesi ile ilgili olarak...

1- Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM’da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan, ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin, mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi, öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır.

2- Bu şekilde geçici bir yönetim atanmasına dair bakanlıkça uygulanan usul, MESAM’ın bağlı bulunduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Mevcut yönetim kurulumuza bir yaptırım olarak uygulanan görevden el çektirme ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlem tamamen yasal mevzuata aykırı şekilde işletilmiştir.

3- Ayrıca yine kanun ve tüm yasal mevzuatla belirlenen genel kurulun yapılmasına yönelik hukuki prosedür gereğince 2 yılda bir, mart ayının sonuna kadar yapılması mecburiyet arz eden genel kurul tarihinin bu şekilde ertelenmesi, MESAM’ı maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacaktır. 9000 in üzerinde üyesi bulunan ve genel kurulun yapılacağı salon, konaklama ve diğer alanlarla ilgili hizmet alımları gerçekleştirilerek tüm yasal süreci tamamlanmış olan bu genel kurulun sadece başka bir tarihe ertelenmesi bile kurumumuza 500.000 TL’nin üzerinde bir maddi yük getirecektir.

4- Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin yerine atanan geçici yönetim kurulunda, son 2 yıllık dönemde MESAM yönetiminde yer alan ve tüm kararlarda imzası bulunan kişilerin de bulunması, meslek birliğimiz içindeki anlaşmazlıklarla ilgili, ne yazık ki bakanlığın da taraf olduğunun bir göstergesidir.

5- Tüm bu yukarıda sayılan hukuki gerekçelerle, yapılan işbu idari işlemin hukuka aykırı olduğunu, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydı ile basına ve kamuoyuna duyururuz.

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