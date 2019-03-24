100 bin liralık tazminat davasında karar!
Tuğba Özerk’in Deniz Akkaya’ya açtığı 100 bin liralık tazminat davasının son duruşması önceki gün İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, o dönem sunuculuğunu yaptığı “Duymayan Kalmasın” programında Özerk’in annesi Günay Kapani’yi canlı yayına bağlattığı ve “Kızınızla aranız bozukmuş. Onun bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Akkaya aleyhine açılan davanın reddine karar verdi. Deniz Akkaya’nın avukatı Muhammet Fatih Taşçı, duruşma çıkışı kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Deniz Akkaya basın özgürlüğü kapsamında açıklamada bulunmuştur. Zaten davacı taraf daha önce suç duyurusunda bulunmuş, savcılık o zaman da Deniz Akkaya’ya takipsizlik kararı vermiştir.”
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