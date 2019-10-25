Taylan Biraderler beyazperdeye döndü
“MUHTEŞEM Yüzyıl” ve “Vatanım Sensin” gibi fenomen dizilere imza atan yönetmen kardeşler Yağmur ve Durul Taylan’ı 10 yıl sonra yeniden beyazperdeye döndüren “Azizler” filminin çekimleri başladı.
Berkun Oya’nın senaryosunu kaleme aldığı filmde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Çekimleri İstanbul’da süren “Azizler”, Imaj International yapımcılığında 2020’de seyirciyle buluşacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle