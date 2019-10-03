Tavşan kız stili
Model Cansu Taşkın’ın bir ödül töreninde giydiği hediye paketini andıran elbise hakkında konuşalım.
Cem Yılmaz’ın eski bir reklamında tasvir ettiği gibi “janjanlı, kımıl kımıl” bir tasarım...
Demode modeliyle ön plana çıkan elbise, görenin gözünü alıyor.
Yetmemiş gibi, bunu ışıltılı bir ayakkabıyla tamamlayarak, adeta ışıklı panoya dönüşmüş.
Elbisenin iç bayan pembe tonu mankenin dudaklarına da taşınmış. Bana hem makyajı hem de saç rengi itibarıyla tavşan kızları hatırlattı...
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