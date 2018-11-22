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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.11.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Tatlıses'in kızının "soybağının reddi" davası

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Tatlıses'in kızının "soybağının reddi" davası

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in, üvey babası Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davası kabul edildi. (AA)

Dilan Tatlıses'ın, Bakırköy Aile Mahkemesinde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.
Bakırköy 9. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses'in kardeşi Berkay Çıtak ile akrabası Feriha Ergin katıldı.
Duruşmada söz verilen tanık Berkay Çıtak, "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Cem Çıtak ve Işıl Çıtak’ın evlendiklerinde Dilan’ın doğmuş olduğunu belirten tanık Feriha Ergin de Dilan'ın babasının Cem Çıtak olmadığını ifade etti.
Dilan Tatlıses'in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabulüne karar verilmesini istedi.
Hakim, Dilan Tatlıses'in Cem Çıtak'a açtığı "soybağının reddi" davasını kabul ederek karara bağladı.
- Olayın geçmişi
Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.
Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile
birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, Çıtak olan soyadını Tatlıses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti.

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