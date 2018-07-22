Caner Cindoruk tatilde zehirlendi
CANER Cindoruk, tatilde zehirlendi. Rol aldığı “Kadın” dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için Bodrum’a giden ünlü oyuncu tatsız bir olay yaşadı.
Gece geç saatlerde rahatsızlanan Cindoruk soluğu Muğla’daki özel bir hastanenin acilinde aldı. Tetkikler sonucu oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Yapılan müdahalenin ardından Cindoruk hastaneden ayrıldı.
Caner Cindoruk, hastane lobisinde tahlil sonuçlarını beklerken görüntülendi.
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