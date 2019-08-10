Taşıma meselesi
Sinem Kobal’ın spor şıklığının sırrı, doğru kombinleme... Oyuncunun attığı çalımı inceleyelim...
◊ “Sadelik zarafete giden en önemli yoldur...” Böyle demiş Coco Chanel.
Sinem Kobal’ın yazlık tarzına bakınca katılmamak mümkün mü?
Neredeyse herkesin dolabında olan siyah şort ve yazlık terlikler, üzerindeki crop-top ve doğal dalgalı saçlarıyla bambaşka bir hava kazanmış.
Tabii taşımak da çok önemli.
Hatırlayalım: Benzer bir dekolteyi geçen günlerde Nur Fettahoğlu giymişti.
Ama etek boyu ve tenini soluk gösteren rengiyle tasarım Fettahoğlu’nu taca çıkarmıştı.
Aynı kesim, farklı kombinleme ve bambaşka bir sonuç!
Çeşme tatiline devam eden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Alaçatı’da el ele görüntülendi.
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