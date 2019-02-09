Tasarım daveti
Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Beymen Home Zorlu Center’da düzenlenen özel bir davette buluştu.
Dekorasyon danışmanı Rezzan Benardete ve iç mimar Tayfun Mumcu, TREZZ markası için birlikte mobilya tasarladı.
İkilinin tasarımları önceki gün Beymen Home Zorlu Center’da düzenlenen davette tanıtıldı. Davete Revna Demirören, Derin Mermerci, Şeyma Subaşı, Şirin Yalçın, Arzu Atabarut, Aylin Benardete Saruhan ve Adil Benardete’nin de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı.
Rezzan Benardete - Tayfun Mumcu
Aylin Benardete Saruhan
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