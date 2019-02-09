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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Tarkan'ın özel tasarım lüks VIP minibüsü

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Tarkan'ın özel tasarım lüks VIP minibüsü

Megastar Tarkan, konforlu seyahat edebilmek için özel detaylara sahip ultra lüks VIP minibüs yaptırdı.

 

 

Ultra lüks özellikleri dikkat çeken minibüs; 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından yüzde 100 el işçiliği üretildi. Ultra lüks VIP minibüs’ün yapımı ortalama 3 ay sürdü.
Minibüsün koltuk derileri özel istek üzerine İtalya’dan sipariş edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı.
Aracın en dikkat çekici özelliği ise, çok özel bir ses sisteminin olması… Almanya’dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan’ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.

Tarkanın özel tasarım lüks VIP minibüsü

Minibüste bulunan diğer özellikler ise; masajlı, ısıtmalı, soğutmalı, ayak dinlendirmeli koltuklar, özel kişiselleştirilmiş oturma düzeni, buzdolabı, masa, kendisine özel iklimlendirme sistemi, kişiselleştirilebilen aydınlatma sistemi, mücevher kutusu, sıcak ve soğuk muhafaza edilebilen şişelik sistemi...

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