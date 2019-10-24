Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu kimdir?
Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Servet Tevetoğlu, Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alıyordu. İşte, Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğluyla ilgili bilgiler…
Ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni olan Servet Tevetoğlu, 6 Ekim 1978 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Servet Tevetoğlu, bir süre İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşamını sürdürdü, kendi ismini taşıyan inşaat-gayrimenkul şirketinde faaliyet gösterdi. Esenyurt'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıklarından biri olan Servet Tevetoğlu, tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dolayı Silivri Açık Cezaevi’ne girdikten sonra firar etti.
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