Tarkan'ın dansı Almanya'yı salladı
Megastar Tarkan, “fizy Tarkan Konserleri” turnesinin ikinci konserini Stuttgart’ta gerçekleştirdi.
Megastar, sekiz konserlik maratonun ikinci gecesinde de temposu yüksek ve coşkulu bir konsere imza attı. Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleşen konserde Tarkan, hem şarkılarıyla hem de danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
KALÇA DANSI, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI
7 yıl aranın ardından çıkardığı "10" albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar'a salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.
Öte yandan Tarkan'ın kalça dansı performansı konserde izleyicilerden tam not aldı.
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