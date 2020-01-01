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Haber Giriş: 01.01.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Tarkan'dan yeni yıl mesajı: Biliyorum ütopik temenniler olacak ama...

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Tarkan'dan yeni yıl mesajı: Biliyorum ütopik temenniler olacak ama...

Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından yeni yıl dileklerinde bulundu.

'Birlik' mesajı veren Tarkan paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı;

Tarkandan yeni yıl mesajı: Biliyorum ütopik temenniler olacak ama...

Biliyorum ütopik temenniler olacak ama dilerim ki 2020 tüm insanlık için bir farkındalık ve gerçeklere uyanış yılı olur.

Dilerim ki hepimizin bu hayat denen yolculukta aynı yolun yolcusu olduğu bilinci artar ve birlik olma duygusu çoğalır.

Dilerim ki dünyada nefret, öfke, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi duyguların yerini barış, sevgi, hoşgörü, anlayış ve dayanışma alır; dünyadaki eşitsizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler, açlık ve yoksulluklar azalır.

Dilerim ki 2020’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve her türlü kötülük son bulur.

Dilerim ki insanlık daha da gecikmeden doğayla tek yürek olup ona verdiği zararları telafi eder ve hayvanlara uyguladığı şiddete, zulme son verir.

Dilerim ki 2020 sağlık, mutluluk, huzur, umut ve sevgi dolu bir yıl olur.. Dilerim ki....

 

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