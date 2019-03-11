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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Tarkan, Şehrazat'ın teklifini reddetti!

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Tarkan, Şehrazat'ın teklifini reddetti!

Şehrazat, ‘Plak ve Ben’ dergisine bir ‘tribute’ albüm hazırlığında olduğunu açıkladı. Ünlü söz yazarı ve besteci, albümde yer alması için Tarkan’a da teklif götürdüğünü ancak megastarın teklifini reddettiğini söyledi.

Şehrazat, bir ‘tribute’ albüm çıkaracağını açıkladı. Plak ve Ben dergisine konuşan ünlü söz yazarı ve besteci, sevilen şarkılarını pop dünyasının ünlü isimlerinin seslendireceğini söyledi. Albümde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Nilüfer, Gülşen, Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Edis ve Hayko Cepkin yer alacak. Sanatçı dostlarını telefonla arayıp “Albümüme misafir olur musun?” diyerek çağırdığını belirten Şehrazat, “Orası da bir ev, oraya misafir olmak isteyenlerin başımın üstünde yeri var. Birçok arkadaşımla görüştüm, sağ olsunlar hepsi çok nazik davrandılar. Hemen hemen herkes albümde var” dedi. Albümde “Neden Tarkan yok” sorusuna ise Şehrazat “Maalesef Tarkan yok. Aradım, kararına saygı gösteririm” diye yanıt verdi.

AJDA’NIN KIYMETİ BAŞKADIR
2010 yılında “Nefes aldığım süre içerisinde Ajda Pekkan ile çalışmam” diyen Şehrazat, ünlü sanatçıyla nasıl barıştığının detaylarını da anlattı: “10 sene geçti o kızgınlığımızın üstünden. Ajda kıymetlimdir. 53 yıldır hayatımda. Onun değeri, kıymeti harbiyesi başkadır. Bu yola Ajda ile ‘Yaz Yaz’ şarkısı ile çıktım. Anne evlat arasında bile bu tarz olaylar oluyor. İki kardeş arasında hayli hayli olur. Sevgim, saygım sonsuzdur.”

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