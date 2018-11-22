Tarkan paylaştı! Yorum yağdı...
Megastar Takan'ın paylaştığı çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Ünlü şarkıcı Tarkan çocukluk fotoğrafını; 'Çok erken tanıdım... Çok erken tattım cilvesini kaderin! Zamansız büyüdüm... Şimdi kayıp çocukluk günlerim' notuyla paylaşıp 'tbt' yaptı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı. Bazı takipçileri Tarkan'ın fotoğrafının altına; 'Masum surat kalbinin güzelliği yüzüne yansımış, kızın ve eşinle bir ömür mutluluklar’ yorumunda bulundu.
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