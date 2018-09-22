Tarkan geleneği bozdu... Hayranlarını üzen karar!
Fizy’nin Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production işbirliğiyle hayata geçirdiği “İstanbul Müzik Haftası” kapsamında “İstanbul Müzik Ödülleri” sahiplerini buldu.
Gecede 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünü sahibi Tarkan oldu. Megastar'ın ödülünü DMC Genel Müdürü Samsun Demir aldı.
Demir, sahnede yaptığı konuşmada Tarkan’ın bu yıl konser vermeyeceğini, kızı Liya ile zaman geçirmek istediğini söyledi.
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