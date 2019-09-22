Tarkan: Babalık muhteşem
TARKAN, 2 yıllık aranın ardından 6 konserlik Harbiye Açıkhava maratonuna başladı.
İlk konser önceki akşam gerçekleşti. Konser alanı, yağmura rağmen hıncahınç doluydu. Tarkan, kliplerinden görüntülerin yer aldığı özel bir açılış videosunun ardından “Yolla”yı seslendirerek dinamik bir başlangıç yaptı. Geçen yıl baba olan sanatçı, bir ara sevenlerine şöyle seslendi: “Gözlerinizde görüyorum, ‘Babalık nasıl gidiyor?’ diye sorar gibisiniz. Dünyanın en muhteşem duygusu, ötesi yok. Hele annesi de o kadar dünya şekeri ki! Canım o benim. Tabii maşallah demek lazım sonrasında. Çünkü nazara iyice inanır oldum!” Sanatçının toplam 22 şarkı seslendirdiği konseri izleyenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.
KİLO ALMADI, GAYET FİT
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, konser öncesi Nişantaşı Grey’de arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Tevetoğlu, Tarkan’ın son dönemde kilo aldığı yönündeki haberler hatırlatılınca “Tam tersine kilo verdi ve gayet fit” dedi.
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