Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal veda - Gülenay Kalkan kimdir?
Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşi Tarık Ünlüoğlu’na veda etti. 25 yıllık beraberlik ardından evlendiği eşine duygu yüklü sözlerle veda eden Gülenay Kalkan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan kimdir?
Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olupAnkara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 1988 yılından bu yana beraberliklerini sürdürüyordu.
Gülenay Kalkan 1 Ekim Salı günü hayatını yitiren gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte, Gülenay Kalkan’ın eşi Tarık Ünlüoğlu’na veda sözleri:
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
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