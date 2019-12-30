Tarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı

“Her şey güzel gidiyor. 3 gün önce yeni şarkım çıktı, tepkiler güzel. Büyük bir reklam filminde oynayacağım. Şimdilik ne olduğunu söylemiyorum, sürpriz olsun” diyen şarkıcı, Cem Yılmaz ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Bana söz vermişti, destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu.”





