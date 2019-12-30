MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı
GeriMagazin Tarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:08,Son Güncelleme:/

Tarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı

Tarık Mengüç geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.

“Her şey güzel gidiyor. 3 gün önce yeni şarkım çıktı, tepkiler güzel. Büyük bir reklam filminde oynayacağım. Şimdilik ne olduğunu söylemiyorum, sürpriz olsun” diyen şarkıcı, Cem Yılmaz ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Bana söz vermişti, destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu.”

Tarık Mengüçten Cem Yılmaza sitem: Sözünde durmadı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle