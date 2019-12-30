Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:08,
Tarık Mengüç'ten Cem Yılmaz'a sitem: Sözünde durmadı
Tarık Mengüç geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.
“Her şey güzel gidiyor. 3 gün önce yeni şarkım çıktı, tepkiler güzel. Büyük bir reklam filminde oynayacağım. Şimdilik ne olduğunu söylemiyorum, sürpriz olsun” diyen şarkıcı, Cem Yılmaz ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Bana söz vermişti, destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu.”
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