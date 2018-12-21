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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Tarihi külhanlar sanat mekanına dönüştürüldü

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Tarihi külhanlar sanat mekanına dönüştürüldü

Selçuk Demirci ve Nuri Görsev, tarihi iki külhandan oluşan Beyoğlu’ndaki 350 metrekarelik alanı ‘Culter’ adıyla sanat mekanına dönüştürdü. Önceki gün açılışı yapılan mekanda tiyatro oyunlarından konserlere, tasarım eğitimlerinden sinema gösterimlerine kadar birçok sanat dalı meraklılarıyla buluşacak.

İstanbul Beyoğlu’nun yeni sanat mekanı Culter, önceki akşam yapılan etkileyici performanslar eşliğinde açıldı. Tarihi iki külhandan (hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak) sanat mekanına dönüştürülen 350 metrekarelik alanda sahne, seyircilerin oturacağı camdan yapılan bir alanın üzerine konumlandırıldı.

Mekanda tiyatro oyunlarının yanı sıra performans gösterileri, sergiler, sinema gösterimleri ve konserler de meraklılarıyla buluşacak. Eğitim projelerine de önem verilecek mekanda ayrıca oyunculuk, grafik tasarım ve yaratıcı yazarlık gibi eğitim programları açılacak, farklı alanlarda atölyeler ve workshoplar da düzenlenecek.

EN KIRMIZI AKŞAMÜSTÜ

Tarihi külhanlar sanat mekanına dönüştürüldü

Açılış gecesinde misafirlerine “Size ayrılan sürenin henüz başındayız” diyerek seslenen Culter’ın kurucu ortakları ve sanat direktörleri Selçuk Demirci ile Nuri Görsev, bu projenin felsefesinde amaçlarının dönüştürmek olduğunu ve tarihi bir külhanı sanat mekanına dönüştürerek bu amaçlarını gerçekleştirebildiklerini söylediler.

Uzun çabalar sonucunda tarihi esere hiçbir zarar vermeden bu hayallerini gerçek kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Demirci, “Şimdi sırada konuklarımıza nitelikli projeler sunmak var. 28 Aralık’ta ilk projemiz ‘Beyoğlu’nda En Kırmızı Akşamüstü’nü hayata geçireceğiz ve hız kesmeden üretmeye devam edeceğiz” dedi.

KAFKA DA CULTER'DA

Mekanın daha çok oyunculuk alanıyla ilgilenecek olan Görsev de oyunculuk eğitimine dair farklı ve yeni biçimler deneyeceklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalıştığımız yeni teknikler sadece teorik olarak kalmayacak. Aynı zamanda Culter’da sahnelenecek. Şu an açıklayabileceğimiz projelerimizd

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