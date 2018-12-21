Tarihi külhanlar sanat mekanına dönüştürüldü
Selçuk Demirci ve Nuri Görsev, tarihi iki külhandan oluşan Beyoğlu’ndaki 350 metrekarelik alanı ‘Culter’ adıyla sanat mekanına dönüştürdü. Önceki gün açılışı yapılan mekanda tiyatro oyunlarından konserlere, tasarım eğitimlerinden sinema gösterimlerine kadar birçok sanat dalı meraklılarıyla buluşacak.
İstanbul Beyoğlu’nun yeni sanat mekanı Culter, önceki akşam yapılan etkileyici performanslar eşliğinde açıldı. Tarihi iki külhandan (hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak) sanat mekanına dönüştürülen 350 metrekarelik alanda sahne, seyircilerin oturacağı camdan yapılan bir alanın üzerine konumlandırıldı.
Mekanda tiyatro oyunlarının yanı sıra performans gösterileri, sergiler, sinema gösterimleri ve konserler de meraklılarıyla buluşacak. Eğitim projelerine de önem verilecek mekanda ayrıca oyunculuk, grafik tasarım ve yaratıcı yazarlık gibi eğitim programları açılacak, farklı alanlarda atölyeler ve workshoplar da düzenlenecek.
EN KIRMIZI AKŞAMÜSTÜ
Açılış gecesinde misafirlerine “Size ayrılan sürenin henüz başındayız” diyerek seslenen Culter’ın kurucu ortakları ve sanat direktörleri Selçuk Demirci ile Nuri Görsev, bu projenin felsefesinde amaçlarının dönüştürmek olduğunu ve tarihi bir külhanı sanat mekanına dönüştürerek bu amaçlarını gerçekleştirebildiklerini söylediler.
Uzun çabalar sonucunda tarihi esere hiçbir zarar vermeden bu hayallerini gerçek kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Demirci, “Şimdi sırada konuklarımıza nitelikli projeler sunmak var. 28 Aralık’ta ilk projemiz ‘Beyoğlu’nda En Kırmızı Akşamüstü’nü hayata geçireceğiz ve hız kesmeden üretmeye devam edeceğiz” dedi.
KAFKA DA CULTER'DA
Mekanın daha çok oyunculuk alanıyla ilgilenecek olan Görsev de oyunculuk eğitimine dair farklı ve yeni biçimler deneyeceklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalıştığımız yeni teknikler sadece teorik olarak kalmayacak. Aynı zamanda Culter’da sahnelenecek. Şu an açıklayabileceğimiz projelerimizd
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