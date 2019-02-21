Tarhan ile enerjimiz tutuyor
Hem iş hem tatil için Uludağ'da bulunan Ivana Sert, kayak yaparak meditasyon yaptığını belirtip her fırsatta kendini piste attı.
Uludağ'ı çok sevdiğini ve herkesin buraya mutlaka gelmesi gerektiğini dile getiren Ivana Sert, yorulduğunda güneşlenerek enerji depoladı.
Sevgilisi Tarhan Telli, Dubai'de olan Sert, Sevgililer Günü'nü arkadaşları ile birlikte geçirdi. İlişkilerinin güzel gittiğini açıklayan modacı, "Tarhan ile enerjimiz tutuyor. Sanki çok eskiden tanışıyor gibiyiz" şeklinde konuştu.
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