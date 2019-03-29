Tara Missoni ailesiyle buluştu!
Oyunculuğa adım atan Miss Turkey Universe güzeli Tara De Vries, Kapadokya’da katalog çekimi için gelen Mert Alaş, ünlü model Bella Hadid ve Missoni ailesi ile buluştu.
Tara, Missoni ailesi ve markanın resmi fotoğrafçısı Mert Alaş ile sette olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca dünya devi Missoni’den teklif aldığı söylentisi yayıldı.
Missoni markasının geçen sezon kampanya yüzü olan Gigi Hadid, bu sene bayrağı kendi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid’e devretti. Mert Alaş’ın kadrajına poz vermek için Kapadokya’ya gelen Bella Hadid Kapadokya ile alakalı bir çok paylaşımda bulunarak Kapadokya’yı çok beğendiğini belirtti.
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