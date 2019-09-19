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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Tanrı Misafiri’ Sezen Aksu

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
‘Tanrı Misafiri’ Sezen Aksu

Sezen Aksu, Fikret Şeneş için hazırlanan saygı albümü için stüdyoya girdi. Ünlü sanatçı, daha önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği Şeneş imzalı ‘Tanrı Misafiri’ adlı şarkıyı okudu.

TÜRK pop müziğinin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, ölümünün 4’üncü yılında özel bir albüm çalışmasıyla anılıyor.

Ünlü şarkıcıları bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti: Fikret Şeneş” adlı çalışmada Sezen Aksu da yer alıyor. Ünlü sanatçı, Moko Yapım’ın hazırladığı saygı albümü için daha önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Tanrı Misafiri” adlı şarkıyı okudu. Moko Yapım’ın sahibi Murat Yıldırım, Aksu’nun yorumuna övgüler yağdırdı:

“Bir şarkının ruhu bu kadar mı hissettirilir? Bütün hücrelerimde şarkıyı duydum, Sezen’in yüreğine sağlık. Allah ona sonsuz mutluluk versin.”

Aksu dışında Yıldız Tilbe, Sıla, Rafet El Roman, Manga, Yalın, Buray, Fatma Turgut, Rubato, Şevval Sam ve Ali İhsan’ın da yer aldığı 26 şarkılık albüm, 27 Eylül’de yayınlanacak. Albümde ünlü isimlerin yanı sıra 4 genç yeteneğin de yer alacağı öğrenildi.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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