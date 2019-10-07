Tanju Okan’ın kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel kimdir?
Tanju Okan’ın kızı, Bergüzar Korel’in ablası olan Zeynep Korel, yeni hayatıyla gündeme geldi. Sanatçı bir aileden gelen Zeynep Korel, Amerika'da temizlikçilik ve köpek bakıcılığı yapmaya başladı. İki üniversite mezunu olan Zeynep Korel'in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zeynep Korel kimdir?
Usta oyuncular Tanju Korel ve Hülya Darcanın büyük kızı Zeynep Korel, 1971 yılında dünyaya geldi. Zeynep Korel sinema dünyasının ünlü isimlerinden, Bergüzar Korelin de ablası. Evlendikten sonra Amerika'ya taşınan Zeynep Korel bundan önce, Teksas, Londra ve Peruda yaşamıştı. İki yıl yaşadığı Peruda gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarlamaya başladı.
Bunları da Piura by Zeynep Korel adı altında topladı. Özellikle seyahat ettiği ülkelerden el yapımı çantalar alarak başladığı bu hobiyi daha sonrasında profesyonel iş yaşamına da taşımıştı. Aynı zamanda yazar olan Zeynep Korel, bir süredir Amerika'da temizlikçilik ve köpek bakıcılığı yapıyor.
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